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Общество

13:01

Эксперты назвали свойства растительных аналогов молока

общество экология

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Напитки – заменители молока молока обладают полезными свойствами, но не могут полноценно компенсировать отказ от традиционной версии. К такому выводу по результатам специального исследования пришли специалисты Роскачества, сообщает сайт "Мир 24".

"Напитки из сои, кокоса, орехов – это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов", – заявили эксперты.

По мнению представителей ведомства, тем, кто не соблюдает перечисленные ограничения, отказываться от обычного молока необязательно. Кроме того, специалисты посоветовали внимательно анализировать состав растительного молока – ореховые напитки могут быть слишком жирными или вызывать аллергическую реакцию.

В качестве плюсов растительных напитков были отмечены большое количество витаминов (кальция, железа, меди, кремния, витаминов группы В, Н, Е). Также специалисты называют преимуществом множество аминокислот в продукте, а в отдельных случаях и отсутствие глютена.

Ранее члены британской общественной организации Action on Sugar и вовсе заявили, что растительное молоко может нанести больше вреда организму, чем кажется на первый взгляд. Они провели исследование и выяснили, что в кофейнях в напитки с аналогами молока зачастую добавляют заранее подслащенный продукт.

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