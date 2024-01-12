В Госдуме предложили сделать старый Новый год выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Старый Новый год необходимо сделать выходным днем. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он объяснил, что после долгих новогодних праздников россиянам сложно войти в рабочий ритм, поэтому правильным было бы перенести один день на старый Новый год. Так, по его словам, для граждан появится небольшой перерыв во время первых рабочих дней после праздников.

"Создадим для дачников дополнительный день, когда они смогут выехать на участок и проверить свои дачи перед традиционными крещенскими морозами", – добавил Чаплин.

Кроме того, он указал на то, что для многих россиян старый Новый год, несмотря на трудовые будни, важен. Например, некоторые семьи организуют дома праздник, зовут гостей. В связи с этим депутат призвал пересмотреть вопрос распределения праздничных дней и предложил оставить окончательное решение по этому поводу за каждым субъектом РФ.

"Буквально вчера ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым почти 60% россиян заявили о планах отметить старый Новый год", – заключил Чаплин.

Между тем синоптики пообещали москвичам "погодные чудеса" в канун старого Нового года. Потепление в столице сменится аномальными холодами.

В частности, 13 и 14 января в Москве ожидается до 16 градусов мороза. Причиной тому станет повышенное атмосферное давление.



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