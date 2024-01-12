12 января, 06:36Общество
Москвичам рассказали о погоде 12 января
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В пятницу, 12 января, в столице и области ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой снег. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 11 до 13 градусов мороза, а в области – от -11 до -16 градусов.
Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 742 миллиметра ртутного столба.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова собщила, что в Москве выявили новый суточный рекорд по осадкам в четверг, 11 января. Их количество составило 9 миллиметров.
Кроме того, 11 января в столичном регионе наблюдалась зимняя гроза. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это явление очень редкое. По словам синоптика, грозовая активность длилась всего две-три минуты.
Новая волна морозов ожидается в Москве
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