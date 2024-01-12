Москвичам рассказали о погоде 12 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 12 января, в столице и области ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой снег. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 11 до 13 градусов мороза, а в области – от -11 до -16 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова собщила, что в Москве выявили новый суточный рекорд по осадкам в четверг, 11 января. Их количество составило 9 миллиметров.

Кроме того, 11 января в столичном регионе наблюдалась зимняя гроза. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это явление очень редкое. По словам синоптика, грозовая активность длилась всего две-три минуты.



Новая волна морозов ожидается в Москве