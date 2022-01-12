Пользователи mos.ru перевели свыше 13,5 млн рублей на благотворительность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пользователи в 2021 году перевели свыше 13,5 миллиона рублей в благотворительные организации, подключенные к специальному сервису на mos.ru.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов рассказал, что в прошлом году был обновлен интерфейс сервиса и появились новые функции для удобства пользователей.
Так, в сервисе появились шкала прогресса, показывающая, сколько средств осталось собрать фонду до достижения поставленной цели, а также возможность подключить автоплатеж.
"А перечислить средства теперь можно даже без авторизации на портале mos.ru. Развитие сервиса помогло заинтересовать темой благотворительности еще больше москвичей. Если в начале 2021 года пользователи переводили в адрес благотворительных организаций чуть более 400 тысяч рублей в месяц, то к концу года сумма платежей в месяц превысила 4,7 миллиона рублей", – приводятся слова Козлова на портале мэра и правительства Москвы.
К концу 2021 года число пользователей благотворительного сервиса достигло более 19,5 тысячи.
Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация о всех благотворительных организациях, участвующих в проекте.
Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный. Данный сервис даст возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз.
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