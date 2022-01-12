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Москва 24

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Общество

00:14

В Москве впервые выдали временное удостоверение личности человеку без гражданства

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве человек без гражданства впервые стал обладателем временного удостоверения личности. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева в интервью РИА Новости.

Как заявила спикер, первый зеленый "паспорт негражданина" был выдан 53-летнему Якубджану Хакимджанову.

"Он провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать", – объяснила Меркачева.

Как заявлял мужчина, он родился в Душанбе, а по достижении пятилетнего возраста переехал с семьей в Астрахань.

"Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", – передала Меркачева слова Хакимджанова.

Она подчеркнула, что мужчина попал не в камеру, а в комнату временного проживания. Там он читал много книг, чему научился в СИЗО "Бутырка"

"Руководство центра подарило ему кнопочный телефон, чтобы он мог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили", – продолжила Меркачева.

По ее словам, последние задержание Хакимджанова произошло по причине невозможности идентификации его личности. Позднее мужчина попросил помощь в поиске работы.

Ранее в МВД сообщили, что в России выдали почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства. При этом всего на 1 декабря 2021 года ведомство приняло свыше 750 заявлений на подобный документ.

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