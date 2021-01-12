В гостиницах Подмосковья перестанут требовать тест на COVID-19 при заезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тест на коронавирус не потребуется при заездах в гостиницы Подмосковья с 13 января, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"С 13.01.2021 перестают действовать (положения. – прим. ред.): заезд в гостиницу возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, полученных не ранее чем за три календарных дня до дня заезда, либо методом ИФА – полученных не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня заезда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательной останется термометрия при заезде и входе в гостиницу, а также ее рестораны и бары.

Как сообщалось, требование отрицательного теста на коронавирусную инфекцию для заселения в гостиницы было введено в Московской области на период новогодних праздников.

Ранее аналогичные требования были введены для посетителей ресторанов Подмосковья.