Астрологи рассказали, как правильно встречать год быка

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Встречать 2021 год астрологи рекомендуют в одежде с белыми, бледно-серыми, бежевыми или металлическими оттенками, сообщает РИА Новости.
Астролог Лилия Любимова предостерегла россиян от огненных оттенков в праздничных образах – красных, оранжевых и бордовых. Также специалист не рекомендует встречать торжество в откровенных нарядах. Это связано с тем, что бык, год которого наступает, является консервативным животным.
Украшать елку, по мнению Любимовой, необходимо игрушками в виде моркови, фруктов, настоящими мандаринами. Лучше добавить денежные атрибуты, так как бык символизирует работу и финансы.
В свою очередь, астролог Элеонора Гинзбург отметила, что символом земли является желтый квадрат, "поэтому можно добавить в украшение дома желтые или золотые квадраты, элемент защиты – огонь, а это красный треугольник".
При этом специалисты заверили, что в новогоднем меню не должно быть блюд из говядины. Колбасу также стоит выбирать, внимательно изучая состав.
"Так как бык у нас травоядное животное, то можно на стол поставить овощные салаты, овощные блюда, бобовые и фрукты. Если же вы не можете без мяса, то постарайтесь, чтобы на столе отсутствовала говядина, замените ее мясом птицы, свининой, кроликом. Будьте осторожны с колбасой – там говядина тоже может содержаться", – поделилась Гинзбург.
А заменить колбасу крабовыми палочками в оливье предложила Любимова.
Кроме того, специалисты сошлись на мнении, что Новый год не стоит встречать в шумной компании, ресторанах или клубах. Обосновывают астрологи это тем, что бык является хозяином по натуре, он стабильный и неспешный.
Ранее врач посоветовал провести новогодние праздники в этом году стоит провести в кругу семьи. Его предостережение обосновано эпидемиологической ситуацией в мире. По словам врача, в данный период необходимо ограничивать контакты с другими людьми.
"Это наш город": на Манежной площади в Москве установили новогоднюю елку
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