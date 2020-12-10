Врач рекомендовал россиянам провести новогодние праздники в кругу семьи

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Новогодние праздники в этом году стоит провести в кругу семьи, считает главный врач медицинского центра Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Чуршин.

Его предостережение обосновано эпидемиологической ситуацией в мире. По словам врача, в данный период необходимо ограничивать контакты с другими людьми.

"Новый год – семейный праздник, и сейчас самый оптимальный вариант для сохранения своего здоровья и здоровья близких – провести эти дни дома. Роль Деда Мороза может исполнить мама или папа, что снизит риск инфицирования от гостей и придаст теплую атмосферу семейному празднику", – цитирует Агентство "Москва" Чуршина.

Также врач призвал граждан не посещать места скопления людей. Специалист отметил, что при низких температурах риск заражения COVID-19 снижается, однако из-за нарушения социального дистанцирования на детских площадках, городских площадях он, наоборот, становится больше. В любом случае, Чуршин считает необходимым носить средства индивидуальной защиты.

"Соблюдайте дистанцию, избегайте мест массового скопления людей, носите маску и перчатки, чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку. Все это поможет сохранить здоровье и провести праздники в теплой, семейной атмосфере", – заключил врач.

Ранее терапевт Анна Землянухина заявила, что главная опасность новогодних праздников заключается в возможности получить обморожение на фоне алкогольного опьянения.

Врач также напомнила об алкогольном отравлении, различных переломах и травмах, вызванных неосторожным пользованием пиротехникой.

