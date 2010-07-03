Врач предупредила об опасности нового вида гирлянд

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Новые виды новогодних гирлянд с диодами и мерцающими режимами могут спровоцировать эпилептический припадок даже у здорового человека. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-невролога Василия Генералова.

По словам специалиста, современные украшения используют другие технологические стандарты по сравнению с гирляндами прошлого поколения и именно поэтому опасны для здоровья.

"Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам, это может представлять опасность для здоровья. О такой угрозе говорили давно, но сейчас из-за светодиодов жизнь пациентов стала более опасной", – заявил Генералов.

Невролог объяснил, что производители должны указывать противопоказания и риски на упаковке. Тем не менее человек все еще может столкнуться с мерцающим украшением, например на улице в элементе городского праздничного украшения. Эксперт советует закрыть глаза рукой или повязкой и покинуть яркое место.

"Если вы почувствовали дискомфорт от ярких огней, следует отвернуться или закрыть глаза рукой. Практика показывает, что, если просто зажмурить глаза, это не спасает от ярких огней", – объяснил врач.

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