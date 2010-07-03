Национальный родительский комитет оценил введение ящиков для хранения телефонов в школах

14:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец в разговоре с Москвой 24 поддержала введение специальных ящиков для хранения телефонов в школах. Предполагается, что проект будет внедрен в образовательные учреждения Москвы и Московской области.
По ее словам, ящики для хранения нужно размещать именно в классах, чтобы дети, с одной стороны, не отвлекались во время урока на телефон и чтобы он не был "где-то в непонятной дали".
"Были предложения вообще не пускать в школу с телефоном, но это неправильно, потому что телефон позволяет родителям контролировать, например, то, как ребенок добрался до школы. Но здесь нужно понимать, что никакой материальной ответственности за телефоны на учителе, который ведет этот предмет, быть не может", – пояснила Волынец.
Она добавила, что родители должны понимать, что во время урока телефон ученику может понадобиться только в экстренных случаях.
"Конечно, если возникли какие-то проблемы со здоровьем, школьник должен сообщить об этом учителю и иметь возможность позвонить родителям. Все остальные случаи – бескультурье и неуважение как по отношению к педагогу, так и к одноклассникам", – заключила собеседница Москвы 24.
Ранее глава комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что в школах Москвы и Московской области бесплатно установят специальные ящики для хранения телефонов учащихся на время уроков.
Планируется, что решение об установке конструкций в школах будут принимать управляющие советы образовательных организаций на основе опроса мнений педагогов, родителей и детей. Первый ящик в тестовом режиме установят 16 декабря в одной из школ Подмосковья, а демонстрационный образец уже установлен на входе в зал заседаний Совета Федерации. На данный момент полный запрет на пользование смартфонами в школах действует в Чеченской Республике и Белгородской области, а также в ряде частных образовательных организаций.
В свою очередь, британские ученые пришли к выводу, что четверть детей страдают от психологических проблем из-за слишком частого использования смартфонов. Они испытывают тревогу, когда смартфон не оказывается под рукой, а также отказываются от других занятий, чтобы провести больше времени со своим гаджетом. Исследователи установили, что подростки, страдавшие от излишней привязанности к смартфону, значительно чаще страдали от депрессии, были подвержены тревожности, стрессу и бессоннице. Также у них наблюдался низкий уровень образования.
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