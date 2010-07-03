Треть работодателей в России не намерена премировать сотрудников перед Новым годом

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Треть работодателей в России не планирует выплачивать премии своим сотрудникам по итогам года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на исследование портала Superjob.
"Не будет годовых премий в 34% компаний", – отмечается в сообщении.
Готовность поощрить работников перед Новым годом проявили лишь 16% работодателей. Каждая пятая организация будет премировать сотрудников или отделы компании выборочно.
Сами работники в 59% случаев не рассчитывают на предновогодние поступления. Ожидают годовую премию 29% опрошенных.
В прошлом году отказался от выплаты премиальных 41% работодателей, у 21% начальства выплаты были в планах. Выборочное поощрение планировалось 24% работодателей.
Ранее сообщалось, что половина российских компаний не будет премировать сотрудников на Новый год. Такие данные привел сервис Работа.ру.