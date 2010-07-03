Стало известно, сколько дворов благоустроят в Подмосковье в 2020 году

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Более 1,3 тысячи дворов планируется благоустроить в Московской области в 2020 году. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу министерства благоустройства Подмосковья.

"Летом с 5 по 25 августа на портале "Добродел" было проведено голосование по выбору дворовых территорий для включения в план благоустройства на 2020 год. В итоговый адресный перечень включено 1 тысяча 338 дворов, что составляет 10,2% от общего количества", – рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Он уточнил, что адресный перечень дворов, подлежащих комплексному благоустройству, был составлен органами местного самоуправления из двух источников: по итогам голосования граждан на интернет-портале "Добродел", а также по фактам обращений жителей к муниципальной общественной комиссии.

"Адресный перечень сформирован по итогам голосования на портале "Добродел" – 680 дворов, а также по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти – 658 дворов", – подтвердил Хайкин.

Уточняется, что все адреса, имеющиеся в перечне, утверждены решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству.

Ранее москвичи выбрали приоритеты благоустройства дворовых территорий. Голосование по данной теме проходило с 12 ноября на портале "Активный гражданин".