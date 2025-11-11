Около 10% жителей России готовы приобрести "страховку от опозданий"

Фото: 123RF.com/iakovenko

Около 10,4% россиян признались, что оформили бы "страховку от опозданий", если бы она компенсировала реальные потери, например стоимость билета или сорванную встречу. Такие результаты показал опрос экспертов страхового брокера, сообщает Life.ru.

При этом больше половины, то есть около 58,1% опрошенных, отметили, что считают идею такого полиса забавной, но не стали бы его приобретать. Еще 31,5% указали, что всегда приходят вовремя.

Потратить до 5 тысяч рублей за такую "страховку" готовы 39,1% участников исследования, до 500 рублей могли бы заплатить 33,1%, а до 10 тысяч рублей – 27,8%.

Также 76,3% россиян признались, что осенью им просыпаться сложнее, чем летом. 51,9% встают без радости, а 25,2% откладывают будильники несколько раз. Только 22,9% заявили, что являются настоящими "жаворонками".

Важное событие просыпали 45,8% опрошенных. На значимый звонок или встречу не успевали 43,7% жителей России, 25,7% опаздывали на работу или совещание, 20,7% – на самолет или поезд.

Самым распространенным последствием стало ощущение неловкости, отметили 32,4%. Выговор от работодателя получили 14,9%, а потерю денег и возможности указали 12,7%. Однако 40%, вспоминая такие случаи, говорят, что "просто выспались и ни о чем не жалеют".

Примерно 37% признались, что главная причина проблем – поздний отход ко сну. Апатию или стресс указали 24,4%. Около 17,2% откровенно признались, что им тяжело вставать, когда они не хотят идти на работу.

Утренние часы обвиняют в опозданиях 12,5%, а холод и нежелание вылезать из-под одеяла – 8,9%. Примерно 73,6% считают, что немного влияет на бодрость короткий световой день. Вариант "очень сильно влияет" выбрали 34,3% опрошенных.

В исследовании поучаствовали 1 276 человек из 17 крупнейших российских городов. Среди них – 60% мужчин и 40% женщин. Из них 15,4% проживают в Москве, 8,5% – в Санкт-Петербурге, 8,9% – в Новосибирске, а 8,8% – в Самаре.

Ранее стало известно, что 40% россиян ежедневно чувствуют упадок сил. Две трети жителей РФ устают еженедельно, а четверо из десяти – практически ежедневно, показало исследование. Его организаторы отмечают, что с 2022 года общий уровень усталости граждан вырос, причем как физической, так и эмоциональной.

