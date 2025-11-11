Волонтеры ТиНАО отправили в зону СВО более 700 комплектов маскировочных сетей

Фото: пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Волонтеры в ТиНАО за три года отправили в зону СВО более 700 комплектов маскировочных сетей. В процессе производства участвует совет ветеранов Краснопахорского района, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Там также проводят мастер-классы по созданию окопных свечей, закупают вещи, медикаменты, продукты первой необходимости и технику. Всего с начала года волонтеры ТиНАО изготовили и направили на передовую более 135 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.

Например, в Коммунарке действует волонтерская группа "Лисица". Сейчас в команде десятки людей, которые плетут сети, изготавливают окопные свечи, собирают электронные устройства, формируют и доставляют гумгрузы. В частности, экипажи совершили уже свыше 200 выездов на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В свою очередь, в Воронове добровольческая группа Светланы Коротковой изготавливает нашлемники на каски и маскировочные костюмы "Леший". В трех пунктах района изготовили более 1,2 тысячи комплектов сетей и обмундирования, включая свыше 36 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.

В Филимонковском при содействии районной управы действует волонтерское движение "ПравдаVвере". В пункте приема гуманитарной помощи поселка Первомайского делают мобильные укрытия из ткани. Вместе с ветеранами окружного отделения "Боевое братство" укомплектовали свыше 90 гуманитарных конвоев за год.

В Щербинке к работе подключились общественные советники. Филиалы волонтерских пунктов за три года открылись в микрорайоне Гарнизон "Остафьево", поселках Знамя Октября и Ерино. За 2025 год район передал солдатам свыше 500 укрытий. Во Внукове в число добровольцев также входят общественные советники.

При этом в Троицком гуманитарном центре на постоянной основе трудятся свыше 70 человек. Все они распределены на группы с разными направлениями работы. Например, "Мангора" специализируется на производстве маскировочных сетей, носилок, аптечек, тактических ковриков и подсумков. С момента открытия центр направил на передовую более 220 тонн грузов.

Ранее сообщалось, что почти 15 тонн гумпомощи и более 25 тысяч писем и видеопоздравлений отправили студенты столичных колледжей в зону СВО с начала текущего года. Учащиеся шьют одежду, плетут маскировочные сети и выступают в больницах и госпиталях.

В частности, технологический колледж № 34 изготовил и передал 150 комплектов постельного белья для многопрофильной больницы в Санкт-Петербурге.