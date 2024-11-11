Врач Михалева разрешила есть белый хлеб всем, кроме людей с ожирением и диабетом

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Белый хлеб можно есть всем, кроме людей с ожирением, непереносимостью глютена и больных сахарным диабетом любого типа, заявила врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева в беседе с "Газетой.ру".

К белому хлебу относят продукты из муки высшего сорта. Последняя готовится из очищенных от оболочки и эндосперма зерен, из-за чего остается лишь внутренняя часть зерна из крахмала и белков пшеницы. В итоге такой хлеб богат клейковиной, крахмалом и легкоусвояемыми углеводами.

"Это не вредный продукт, однако он способствует набору лишнего веса. <...> Так как витамины в основном содержатся в оболочке зерна и эндосперме, такой хлеб очень беден полезными веществами, витаминами и минералами. И особенно мало в нем клетчатки", – уточнила она.

Из-за этих факторов белый хлеб быстрее и сильнее повышает уровень сахара и инсулина в крови, повышает уровень глюкозы и способствует набору веса.

Врач уточнила, что до 150 граммов белого хлеба в день можно употреблять здоровым мужчинам при норме калорийности в 2 000–2 500 килокалорий, а также женщинам с нормой в 1 600–1 800 килокалорий.

Самым полезным для здоровья является цельнозерновой хлеб на закваске, рассказала ранее врач-диетолог Марият Мухина. В отличие от обычного он содержит больше полезных веществ, включая витамины E и группы B. В 100 граммах изделия можно найти 30% суточной нормы цинка, железа, магния, кальция, фосфора и 10% суточной нормы белка.

