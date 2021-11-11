Российские студенты смогут проходить практику у ИП – законопроект

11 ноября, 22:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект изменений в федеральный закон "Об образовании", согласно которому студенты, в частности, смогут проходить практику у индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Согласно новому документу, студенты смогут проходить практическую подготовку не только у юридических лиц, но и у индивидуальных предпринимателей", – говорится в сообщении.
Кроме того, законопроектом планируется закрепить отсутствующее в настоящее время определение организаций, которые могут осуществлять деятельность по профилю той или иной образовательной программы. В качестве таких организаций смогут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты.
В министерстве ожидают, что нововведения устранят ограничения для получения студентами практики в сферах, относящихся к реальному сектору экономики страны, поскольку значительное число ИП осуществляют деятельность в том числе в сельском хозяйстве, текстильной промышленности, торговле и строительстве.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков оценил вузы-конкурсанты на вхождение в программу академического стратегического лидерства "Приоритет-2030". По его словам, порядка трети российских высших учебных заведений не могут предложить нововведений для программ развития, в связи с чем остаются на прежнем уровне или же запрашивают допфинансирование для текущей деятельности.
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