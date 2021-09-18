Минобрнауки оценило программы развития российских вузов

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что порядка трети российских вузов не могут предложить нововведений для программ развития. Об этом сообщает РИА Новости.
Руководитель ведомства оценил конкурсантов на вхождение в программу академического стратегического лидерства "Приоритет-2030".
"Сейчас у нас идет слушание, уже шестой день мы слушаем программы развития университетов... и что мы фиксируем, много разных выводов можно сделать, но где-то треть университетов, им нечего предложить, с точки зрения развития", – заявил Фальков.
Министр добавил, что такие образовательные учреждения либо остаются в том же статусе-кво, либо запрашивают допфинансирование для текущей деятельности. Отсутствие новых идей Фальков объяснил нехваткой лидеров в вузах.
Программа "Приоритет-2030" направлена на поддержку и развитие вузов страны. Не менее 100 ее участников получат гарантированные бюджетные средства на новые программы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведении столичного конкурса на реализацию социальных проектов. В очередном розыгрыше приняли участие 799 некоммерческих организаций (НКО), а победителями стали 172 проекта.
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