Ученые рассказали, что может вызвать стенокардию у женщин

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Корейские ученые установили, что женщины, привыкшие принимать пищу в одиночестве, более подвержены риску развития стенокардии. Об этом сообщает News.ru.

Исследователи провели подробный анализ состояния здоровья 590 женщин в период менопаузы до 65 лет, чтобы проверить наличие связи между развитием сердечно-сосудистых расстройств и присутствием компании во время приемов пищи.

Добровольцев распределили в две группы: в первую вошли те, кто предпочитают питаться вместе с другими людьми, во вторую – те, кто три и более раз в день принимают пищу в одиночестве.

По итогам исследования было установлено, что одиночество за приемом еды не только способствует повышению риска развития стенокардии у женщин, но и провоцирует их неправильно питаться.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что употреблять хлеб стоит в ограниченном количестве – 2–3 раза в год. Эксперт подчеркнул, что кусок хлеба стоит часа занятий в спортзале. Кроме того, содержащиеся в продукте углеводы наносят больший вред здоровью, чем сахар.