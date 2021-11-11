Офтальмолог назвала топ продуктов для хорошего зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева рассказала Москве 24, что для улучшения зрения необходимо действовать комплексно: наладить питание, вести здоровый образ жизни и ежегодно проходить профилактические осмотры у специалиста.

В России и других странах СНГ 11 ноября ежегодно отмечают День офтальмолога. Врачи, которые работают по этой специальности, занимаются диагностикой и профилактикой глазных заболеваний, а также их лечением.





Ольга Васильева врач-офтальмолог Из еды нужна морковь и другие продукты, в которых содержится бета-каротин – он как раз входит в состав пигмента сетчатки глаза. Также нужны продукты, содержащие витамин С: болгарский перец, сельдерей, капуста. Это позволяет поддерживать состояние сосудов, которых много на сетчатке.

При этом одними продуктами улучшить зрение невозможно, подчеркнула специалист. "То есть если мы хотим добиться эффекта, то нужна терапия, препараты, которые содержат необходимые элементы в достаточном количестве, и питание", – сказала Васильева.

Вместе с тем эксперт порекомендовала ежегодно проходить профилактический осмотр у офтальмолога, даже если кажется, что все хорошо.

"Иногда, в самом зачатке, человек не видит, не ощущает проблему. И только тогда, когда она доходит до активных участков сетчатки, начинает терять зрение. В самом начале заболевание может определить только врач", – пояснила собеседница Москвы 24.

По словам Васильевой, на осмотре офтальмолог может обнаружить повышенное внутриглазное давление, глаукому, дистрофию сетчатки и катаракту.





Ольга Васильева врач-офтальмолог Врач может обнаружить повышенное внутриглазное давление, оно никак себя не проявляет особенно в самом начале. Но может спровоцировать глаукому. Чем раньше нашли, тем больше вероятность остановить потерю зрительных функций.

Ранее нутрициолог Анна Павлычева рассказала, что для сохранения зрения необходимо включить в меню богатые витамином А продукты. Например, яйца, говяжью печень и красную икру.

В рационе также должны присутствовать орехи, семечки и сливочное масло, в которых имеется витамин Е. При этом следует употреблять в пищу продукты с лютеином – шпинат и петрушку. Для сохранения зрения также может понадобиться Омега-3, подытожила Павлычева.