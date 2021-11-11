Офтальмолог назвала топ продуктов для хорошего зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева рассказала Москве 24, что для улучшения зрения необходимо действовать комплексно: наладить питание, вести здоровый образ жизни и ежегодно проходить профилактические осмотры у специалиста.
В России и других странах СНГ 11 ноября ежегодно отмечают День офтальмолога. Врачи, которые работают по этой специальности, занимаются диагностикой и профилактикой глазных заболеваний, а также их лечением.
При этом одними продуктами улучшить зрение невозможно, подчеркнула специалист. "То есть если мы хотим добиться эффекта, то нужна терапия, препараты, которые содержат необходимые элементы в достаточном количестве, и питание", – сказала Васильева.
Вместе с тем эксперт порекомендовала ежегодно проходить профилактический осмотр у офтальмолога, даже если кажется, что все хорошо.
"Иногда, в самом зачатке, человек не видит, не ощущает проблему. И только тогда, когда она доходит до активных участков сетчатки, начинает терять зрение. В самом начале заболевание может определить только врач", – пояснила собеседница Москвы 24.
По словам Васильевой, на осмотре офтальмолог может обнаружить повышенное внутриглазное давление, глаукому, дистрофию сетчатки и катаракту.
Ранее нутрициолог Анна Павлычева рассказала, что для сохранения зрения необходимо включить в меню богатые витамином А продукты. Например, яйца, говяжью печень и красную икру.
В рационе также должны присутствовать орехи, семечки и сливочное масло, в которых имеется витамин Е. При этом следует употреблять в пищу продукты с лютеином – шпинат и петрушку. Для сохранения зрения также может понадобиться Омега-3, подытожила Павлычева.
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