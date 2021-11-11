При департаменте финансов Москвы создали молодежный общественный совет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном департаменте финансов состоялось первое заседание молодежного общественного совета, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В совет вошли 15 студентов из Финансового университета при правительстве РФ, РАНХиГС, РЭУ имени Г. В. Плеханова, НИУ ВШЭ и МГУУ правительства Москвы.
"Члены молодежного совета смогут познакомиться с организацией бюджетного процесса в Москве, поучаствовать в управлении городскими финансами и сформировать предложения по совершенствованию работы департамента финансов", – говорится в сообщении.
Также у студентов появится возможность реализовать идеи по повышению финансовой грамотности горожан и обеспечению открытости бюджетных данных.
На первом заседании участники выбрали руководство и обсудили направления работы. Председателем совета стал студент НИУ ВШЭ Антон Москатов. Он не только проходит обучение в вузе, но и работает аналитиком отдела казначейства в крупной логистической компании, а также занимается управлением финансовыми потоками и хеджированием валютных рисков.
"Имею опыт разнообразной управленческой и проектной деятельности и предлагаю использовать свои навыки, знания и умения для организации эффективной работы совета. Считаю, что одним из приоритетных направлений нашей деятельности должно стать повышение финансовой грамотности граждан всех возрастов: школьников, студентов, людей зрелого возраста", – отметил Москатов.
Заместителем председателя молодежного совета стала студентка того же вуза Софья Ишутина. Параллельно с учебой она работает в одном из инвестиционных фондов.
"Думаю, мы сможем привнести новое в работу департамента финансов и поучаствовать в тех проектах, которые уже реализуются, особенно в сфере финансового просвещения. Я участвовала в исследовании, и мы выяснили, что только 37% населения нашей страны имеют достаточный уровень финансовой грамотности для эффективного использования современных финансовых инструментов и технологий", – заявила Ишутина.
Многие участники молодежного совета являются лауреатами различных конкурсов, имеют опыт разработки и реализации финансовых проектов, увлекаются научной и общественной работой, а также политической деятельностью.
Совет будет работать на постоянной основе, его состав будет обновляться каждые три года.
Ранее сообщалось, что в Москве стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills для учеников 7–11-х классов и студентов колледжей.
Первый этап соревнования будет проходить с 15 ноября по 10 января. Участникам предстоит пройти онлайн-тест по основам предпринимательства, а также решить бизнес-кейсы. Второй этап пройдет с 17 января по 28 февраля. Он предназначен для тех, кто продемонстрировал наилучший результат на первом этапе.
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