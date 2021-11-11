Эксперт рассказал, что покупать во всемирный день шопинга

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Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха рассказал Москве 24, что во Всемирный день шопинга лучше приобретать бытовую технику. При этом эксперт не рекомендует брать кредиты на покупку.
Всемирный день шопинга ежегодно отмечается 11 ноября. Свое начало праздник берет в 2009 году, когда китайская компания Alibaba Group впервые устроила грандиозную распродажу в своих интернет-магазинах, в том числе и в популярном магазине AliExpress.
"Вообще я бы советовал покупать то, на что денег хватит. Потому что, наверное, все, у кого не хватает денег на покупки, достаточно закредитованные, а раздувать количество кредитов на необязательные покупки я не рекомендую", – говорит Сергей Илюха.
По словам эксперта, в акциях, приуроченных ко дню шопинга, участвуют все крупнейшие площадки. При этом он советует больше обратить внимание на онлайн-шопинг. По словам специалиста, это не только позволит сократить количество контактов в условиях пандемии, но и поможет выбрать именно то, что нужно.
"Онлайн-шопинг я считаю в данной ситуации надежнее, потому что он позволяет избежать ажиотажа. И сейчас такая структура товарных запасов в большинстве магазинов, что значительно меньший ассортимент в месте покупки офлайн, чем можно найти онлайн", – объясняет эксперт.
Ранее кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, как избежать лишних покупок в торговых центрах. Психолог советует составлять списки перед походом в магазин. Таким образом удастся не только ограничить количество приобретенного товара, но понять, что действительно нужно.
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