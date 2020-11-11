Умер старейший десантник России

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В Красноярске умер старейший десантник РФ Георгий Ивкин. Ему было 95 лет, сообщают "Дни.ру".

Отмечается, что имя Ивкина было увековечено в Книге рекордов России как самого старшего ветерана войск в стране.

В сентябре во Владимире в возрасте 95 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Ушаков, оставивший в 1945 году подпись на стене Рейхстага в Берлине.

Он сражался в Белоруссии в составе танкового экипажа. В 1944 году получил медаль "За отвагу" при освобождении Минска. Позже был удостоен ордена Красной Звезды за участие в Берлинской наступательной операции.