Стартовала перепись населения в отдаленных районах Хабаровского края

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В Хабаровском крае стартовала перепись населения на отдаленных территориях восьми районов. Переписчики опросят жителей порядка 1,5 тысячи домов. Об этом сообщается на сайте Всероссийской переписи населения.

Первыми специалисты опросят проживающих в муниципальном районе имени Полины Осипенко, где находится шесть населенных пунктов. В среднем опрашивающим придется обойти порядка 177 домов.

Отмечается, что в данном районе живут преимущественно работники бюджетных организаций и рыболовы. Из национальностей на территории преобладают русские и украинцы, из коренного населения – нанайцы и удэгейцы.

20 ноября перепись будет проходить в Охотском районе региона, где находится восемь поселений. Все они труднодоступны. На территории проживают охотники, рыболовы и оленеводы, многие из которых кочуют. Переписчикам необходимо будет зафиксировать всех местных жителей до их кочевого перехода. Записывать будут и вахтовых работников. Суммарно в районе специалисты обойдут 1 124 помещения.

Кроме того, до 1 июля 2021 года перепись пройдет в остальных районах, среди которых Николаевский, Верхнебуреинский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский, Хабаровский и Аяно-Майский. Для достижения труднодоступных мест переписчики будут использовать вездеходный автотранспорт и моторные лодки.

Ранее основной этап всероссийской переписи населения из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября 2020 года на апрель 2021 года. В Росстате сообщали, что за это время ведомство успеет качественно подготовиться и провести информационную кампанию.

Уточнялось, что специалисты будут использовать цифровые технологии. Жители получат возможность самостоятельно заполнять электронный переписной лист на портале "Мои документы".