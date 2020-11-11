В столице умерших из-за COVID-19 будут хоронить в гробах со стеклянными крышками

Фото: Москва 24
В Москве умерших из-за COVID-19 будут хоронить в закрытых гробах со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь. Об этом сообщил ТАСС директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.
"Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", – сказал Екимов.
Как уточняется, крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке, а все соединения полностью герметичны.
В пресс-службе ГБУ "Ритуал" также напомнили, что для безопасности присутствующих на похоронах можно воспользоваться бесплатной услугой "Прощание онлайн", а также комплексом дистанционных услуг, включающих уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и прочее.
Ранее Екимов рассказал, что во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации. По его словам, обычно происходит 53–54% кремаций и 46–47% захоронений в землю. С начала распространения коронавируса число кремаций выросло на 38%. Таким образом, 70–72% приходится на кремации и 28–30% – на захоронения в землю, сказал он.
Екимов отметил, что, когда хоронили людей, умерших от коронавируса, агенты "Ритуала" преимущественно предлагали кремацию, однако не настаивали на ней, поскольку эта норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер.
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