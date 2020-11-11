Застройку земель для выращивания органических культур могут запретить

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Земельные участки, пригодные для выращивания органических культур, могут отнести к категории особо ценных сельскохозяйственных земель. Это в свою очередь запретит застраивать данные территории. Соответствующие поправки к Земельному кодексу разрабатывает Минсельхоз РФ по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщает газета "Известия".
"Мы должны стремиться к внедрению "зеленых стандартов" в сельском хозяйстве. Поэтому крайне важно защитить от выбытия и застройки те земли, которые пригодны для выращивания такой продукции", – рассказали в аппарате Абрамченко.
Проработать данный вопрос ранее поручил Владимир Путин.
Отмечается, что новые поправки сформируют критерии для определения значимых участков, обяжут власти регионов устанавливать их границы. Планируется, что информация о земельных участках будет заноситься в Единый государственный реестр недвижимости.
Кроме того, в аппарате вице-премьера уточнили, что в сельском хозяйстве должны развиваться "зеленые технологии", как при производстве органической продукции, где сокращено использование агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и далее.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз ожидает урожай подсолнечника в России в этом году на уровне средних многолетних значений. В то же время в министерстве не исключили, что урожай будет немного ниже рекордного показателя 2019 года.
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