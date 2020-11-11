Роспотребнадзор проверил транспорт, больницы и магазины на наличие COVID-19

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Роспотребнадзор в очередной раз проверил объекты окружающей среды и продукты питания на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено", – заявили эксперты.

При этом образцы коронавируса были найдены в смывах с поверхностей объектов окружающей среды в медорганизациях, в магазинах и транспорте. Всего из 273 тысяч исследований было выявлено 413 положительных проб, что составляет 0,15%.

Ранее Роспотребнадзор отчитался о повторной проверке продуктов питания на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Сообщалось, что работа специалистов в указанном направлении продолжается.