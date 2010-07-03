Съемки календаря с австралийскими спасателями покорили Сеть

В Сети активно распространяется видео с австралийскими пожарными. На них мужчины с открытым торсом держат на руках милых животных. Это кадры со съемок ежегодного календаря.

Пожарные на кадрах не одни. Они позируют с котиками, енотами и козами. В комментариях предупреждают, что распродаются эти календари очень быстро.

Ведущие шутят, что сочетание идеального мужского тела и детенышей животных на одном видео – это непозволительный прием, а многие девушки, скорее всего, уже на всякий случай "подпалили свои хаты", чтобы такие пожарные приехали их спасать.

Ранее в интернете приобрел популярность ролик, на котором кот делает массаж беременной козе. Большинство умиляется дружбе кота и козы, одобряет его заботу, однако были и те, кто предположил, что что кот "размягчает мясо" или делает массаж "по другим причинам".

