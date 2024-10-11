Депутат Гаврилов рассказал о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки около дома

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Россияне могут доказать связь между ухудшением здоровья и работой соседней сотовой вышки и тогда смогут претендовать на компенсацию от 1 миллиона рублей, уверен глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

"Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру <...>, а также инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку", – сказал он в беседе с РИА Новости.

При этом гражданин может потребовать снести объект, если его соседи отдали свою землю в частном секторе под сотовую вышку. Парламентарий заметил, что это может не только вредить соседям из-за облучения, но и обесценит дом и участок.

Если объект согласовала местная администрация, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам затраты на снос объекта. Депутат уверен, что сотовые вышки, расположенные вблизи частных домов и квартир, могут снизить их цену на 8–20%, а в редких случаях и на 50%.



Ранее депутат уже рассказывал, что дачники также могут получить компенсацию уже от соседей за сдачу в аренду участка для вышки сотовой связи. Отмечалось, что участок в частном секторе не предназначен для таких целей, поэтому можно потребовать его снести.

