В Минстрое рассказали, когда цены на жилье стабилизируются

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Россиянам объяснили, когда стабилизируются цены на жилье. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал изданию глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, в ведомстве ожидают стабилизацию цен на жилье во второй половине 2022 года.

"Очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке", – заявил Файзуллин.

По информации главы министерства, спрос на недвижимость остается на одном уровне, а предложение возрастает. При этом положительное влияние на стабилизацию цен также оказывают различные программы, реализуемые правительством.

"В столицах, конечно, наших крупных регионов пока спрос очень высокий, там цены пока либо замерли, либо начали расти", – подчеркнул министр.

Он добавил, что в стране фиксируется снижение количества ипотечных сделок.

Ранее директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья. По словам эксперта, собственники иногда пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки.

В частности, следует обратить внимание на ситуацию, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестничной клетке. По словам эксперта, чаще всего от потенциального покупателя стараются скрыть неадекватных соседей.