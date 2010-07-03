Эксперт оценил риски от утечки базы с кодами домофонов москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В интернет утекла база, содержащая коды замков и домофонов от тысяч московских подъездов. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов пояснил Москве 24, чем это может быть опасно для москвичей.
"Если смотреть с точки зрения законодательства, то там нет личных персональных данных, самое большое – номер квартиры и код домофона. Это опасно одним: непонятные люди получают доступ в наши подъезды. Это могут быть квартирные воры, мошенники, которые собираются прийти к пенсионерам", – сказал эксперт.
Власов добавил, что в сложившейся ситуации горожанам следует серьезно задуматься о смене пароля к их домофону. Кроме того, не предоставлять код посторонним людям, в качестве меры предосторожности на будущее.
"Раз пароли скомпрометированы, тогда соответствующие организации должны обратиться к жителям, что такого-то числа будет производиться полное перепрограммирование ваших домофонов", – считает специалист.
Ранее сообщалось, что в интернете появилась база с кодами замков и домофонов московских подъездов. В ней более 75 тысяч записей.
В базу также включены ключи от подъездов некоторых городов Подмосковья. В списке присутствуют трехзначные коды механических замков и более сложные – от домофонов.
По мнению специалистов по информационной безопасности, реестр может быть служебным справочником компаний по доставке или интернет-магазинов. При этом указывается, что привлечь к ответу составителей базы не получится, так как коды не относятся к персональным данным и не охраняются законом.
Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко ранее сообщала, что в столичных подъездах могут появиться домофоны с функцией распознавания лица.
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