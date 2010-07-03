Более 75 тысяч кодов от московских подъездов попали в Сеть

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В интернете появилась база с кодами замков и домофонов московских подъездов. Как пишет газета "Известия", в ней более 75 тысяч записей.

В базу также включены ключи от подъездов некоторых городов Подмосковья. В списке присутствуют трехзначные коды механических замков и более сложные – от домофонов.

По мнению специалистов по информационной безопасности, реестр может быть служебным справочником компаний по доставке или интернет-магазинов.

При этом указывается, что привлечь к ответу составителей базы не получится, так как коды не относятся к персональным данным и не охраняются законом.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко ранее сообщала, что в столичных подъездах могут появиться домофоны с функцией распознавания лица.