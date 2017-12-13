Домофоны с распознаванием лица предложили устанавливать в Москве

13 декабря, 10:19
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В подъездах столичных жилых домов могут появиться домофоны с функцией распознавания лица, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.
По ее словам, такие планы есть в рамках развития программы "Безопасный подъезд". Ранее в некоторых домах по желанию жителей домофоны оснастили "тревожными кнопками" и системами оповещения о чрезвычайных ситуациях, передает Агентство "Москва".
"Домофон в перспективе будет не просто запирающим устройством в подъезде, а сможет иметь целый ряд функций, начиная от записывающего устройства – камеры, которая записывает всех, кто заходит в подъезд, и далее: распознавание лица, что уже технически тоже возможно, то есть идентификация личности", – добавила Святенко.
Она подчеркнула, что сейчас домофоны оснащают дополнительными функциями только при согласии жильцов многоквартирного дома. Что касается их цен, то стоимость, например, домофона с "тревожной кнопкой" не намного превышает стоимость стандартного домофона.
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