В Подмосковье врачи достали тараканов из ушей пациенток

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Врачи Видновской больницы достали тараканов из ушей двух пациенток, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, первой за помощью обратилась 32-летняя женщина, у которой при осмотре в ухе обнаружили рыжего таракана. Врачи достали его с помощью специальных щипцов.

"Барабанная перепонка и слуховой проход не повредились. Промыли ухо раствором антисептика и отпустили пациентку домой", – сказала врач-оториноларинголог Елизавета Новцева.

Однако у второй пациентки ситуация оказалась более сложной, отметили в министерстве. 63-летняя женщина сама использовала перекись водорода, из-за чего насекомое погибло и присохло к барабанной перепонке.

"Не помогло даже многократное промывание уха теплым физраствором. Пришлось удалять таракана фрагментарно при помощи аспиратора", – сказал врач-оториноларинголог Рауль Тен, добавив, что процедура прошла без осложнений.

Медики напоминают, что насекомых не стоит вытаскивать самостоятельно.

Ранее врачи Истринской больницы спасли 29-летнему мотоциклисту руку, которая почти была оторвана после ДТП. Врачи выполнили хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении, а затем провели остеосинтез аппаратом Илизарова.

До этого хирурги в также извлекли из бронхов пациента осколок стекла. Мужчина поступил в отделение пульмонологии Королевской больницы с жалобами на заложенность в груди и сопровождающийся кровотечением кашель. После удаления осколка самочувствие мужчины улучшилось.