Врач оценил риск эпидемии гонореи в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко оценил риск эпидемии гонореи в мире. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, в последние годы заболеваемость гонореей стала расти, но эпидемия миру не грозит.
"Эта инфекция поражает мочеполовые пути, причем поражает слизистые половых органов, прямой кишки, ротовой полости. Соответственно, может вызывать различные заболевания, это уретриты, кольпиты и другие", – пояснил врач.
Также Захарченко прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возможности эпидемии гонореи из-за устойчивости инфекции к антибиотикам.
"Все-таки не грозит, потому что антибиотиков довольно большой спектр в нашем арсенале, можно будет спокойно лечить. Главное, чтобы антибиотики принимались именно по делу и по назначению врача, а не тогда, когда захочется", – заключил специалист.
Ранее уролог Евгений Греков заявил об опасности эпидемии новой половой инфекции в России. По его словам, опасность представляет бактерия Mycoplasma genitalium. Специалист отметил, что она может стать причиной бесплодия и простатита с тяжелыми болевыми формами. Среди симптомов врач, в частности, назвал "страшнейшие циститы". Для безопасности врач рекомендовал проверять половых партнеров и использовать средства контрацепции.
"Доктор 24": цистит
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