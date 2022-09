Названы признаки преждевременного старения

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Врачи рассказали порталу Eat This, Not That! о признаках преждевременного старения организма. Так, одним из симптомов опережающего время старения диетолог Лиза Ричардс назвала хронические боли и воспаления.

"Если вы обнаружите воспаление, задержку жидкости, плохой сон и хронические боли, вы, скорее всего, стареете быстрее, чем следовало бы", – сказала она.

Ричардс добавила, что без диагноза, поставленного врачом, эти симптомы могут быть вызваны питанием.

В свою очередь, доктор Том Митчелл рассказал, что еще одним признаком преждевременного старения является потеря мышечной массы.

"Этот процесс может быть ускорен плохим питанием, недостатком физических упражнений и некоторыми лекарствами", – объяснил он.

Еще одним симптомом старения является изменение внешнего вида кожи, истончение и потеря ее эластичности. Это приводит к появлению морщин, пигментных пятен, шелушению. Однако это может быть вызвано факторами окружающей среды и вредными привычками.

Также, по словам специалистов, о преждевременно старении говорит хрупкость и слабость костей. Тревожным признаком может стать и сильное выпадение волос.

Доктор Митчелл отметил, что об ускорении процессов старения также говорит бессонница. С возрастом организм вырабатывает меньше гормонов, помогающих крепко спать.

Ранее ученые Калифорнийского университета заявили, что хронические сердечно-сосудистые заболевания связаны с преждевременным старением мозга. Специалисты проанализировали данные о 456 людях в возрасте от 69 до 72 лет. Модель машинного обучения, которая анализирует снимки магнитно-резонансной томографии, показала, что возраст центральной нервной системы у испытуемых варьировался от 46 до 93 лет.

Фактором ускоренного старения центральной нервной системы являлось плохое здоровье сердца в возрасте 36 лет. У мужчин мозг был более уязвим к возрастным изменениям, чем у женщин.