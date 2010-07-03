Приставам разрешат заходить в квартиры для надзора за перепланировкой

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Минюст РФ планирует внести поправки в законодательство для возможности принудительного доступа сотрудников органов надзора в квартиры, где осуществлены самовольная перепланировка или подключение к газовому оборудованию. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Законопроектом предлагается установить новую меру принудительного исполнения – принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также особенности ее исполнения", – указали в министерстве.

Уточняется, что приставы будут обязаны предотвратить проход посторонних лиц в дом, чтобы обеспечить сохранность имущества.

Переустройство и/или перепланировка жилья, проведенные без письменного согласия Жилинспекции, считаются незаконными. При выявлении таких помещений инспекторы составляют протокол об административном нарушении и предписывают устранить его за определенный срок.

Штрафы для физических лиц за перепланировку составляют от двух до двух с половиной тысяч рублей (статья 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Если же незаконная перепланировка угрожает жизни и здоровью соседей, а собственники отказываются вернуть квартире первоначальный вид, то Жилинспекция обращается в суд. В таком случае хозяева могут даже лишиться своей жилплощади.

