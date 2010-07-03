Приставам разрешат заходить в квартиры для надзора за перепланировкой

11:10
11:10
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Минюст РФ планирует внести поправки в законодательство для возможности принудительного доступа сотрудников органов надзора в квартиры, где осуществлены самовольная перепланировка или подключение к газовому оборудованию. Об этом сообщается на сайте министерства.
"Законопроектом предлагается установить новую меру принудительного исполнения – принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также особенности ее исполнения", – указали в министерстве.
Уточняется, что приставы будут обязаны предотвратить проход посторонних лиц в дом, чтобы обеспечить сохранность имущества.
Переустройство и/или перепланировка жилья, проведенные без письменного согласия Жилинспекции, считаются незаконными. При выявлении таких помещений инспекторы составляют протокол об административном нарушении и предписывают устранить его за определенный срок.
Штрафы для физических лиц за перепланировку составляют от двух до двух с половиной тысяч рублей (статья 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Если же незаконная перепланировка угрожает жизни и здоровью соседей, а собственники отказываются вернуть квартире первоначальный вид, то Жилинспекция обращается в суд. В таком случае хозяева могут даже лишиться своей жилплощади.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: