Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 11 августа, в столичном регионе переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Атмосферное давление еще немного подрастет и в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве составит 24...26 градусов, по области – 21...26 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичном регионе сохранится комфортная погода, содержание кислорода в утренние часы выше нормы, днем в пределах нормальных значений.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура до 28 градусов тепла и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные, 13 и 14 августа. По словам синоптика, температурные показатели вновь будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.

Она также пояснила, что 8 и 9 августа атмосферный фронт будет влиять на погоду в Московском регионе. Так, в понедельник, 8 августа, в столице возможен кратковременный дождь с грозой.

