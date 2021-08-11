Кредитные истории предложили привязать к СНИЛС и ИНН – СМИ

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Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил привязать сведения о кредитной истории граждан к СНИЛС и ИНН для устранения лазейки в российском законодательстве, которая позволяет получать кредит, несмотря на плохую финансовую репутацию. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Согласно действующим нормам, поиск информации о кредитной истории гражданина осуществляется по текущему паспорту и двум ранее выданным документам. Однако недавно принятое постановление кабмина отменило обязательное внесение в удостоверение личности данных предыдущих паспортов, благодаря чему заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и снова оформить кредит.

Выходом из данной ситуации может стать придание статуса идентификатора для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС гражданина, которые остаются неизменными в течение всей его жизни.

"Предложение мы отправили в Банк России, и если он внесет эти изменения в свое положение 758-П, то проблема будет решена. Положение ЦБ вступает в силу 1 января 2022 года, и к этому времени банки и Бюро кредитных историй должны успеть перенастроить системы", – заявил глава НСФР Андрей Емелин.

Отмечается, что для реализации данных изменений необходимо внести ИНН и СНИЛС в перечень данных, обязательных для предоставления в бюро кредитных историй. Банк России взял данную инициативу на рассмотрение.

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