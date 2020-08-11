Контактировавших с заболевшей COVID-19 балериной отправили на карантин – Большой театр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Государственном академическом Большом театре России рассказали, что всех, кто контактировал с заразившейся COVID-19 балериной отправили на карантин, сообщает Агентство "Москва".

Начальник пресс-службы театра Катерина Новикова подтвердила данную информацию, но не стала раскрывать имя заболевшей.



"Я не знаю подробностей, просто у нее подтвержден диагноз. Все, кто с ней контактировал, находятся сейчас на карантине", – сказала она.

Она также отметила, что работа театра при этом продолжается.

Ранее сообщалось, что у одной из балерин Большого театра выявили коронавирус. Театр должен открыться для зрителей 6 сентября оперой "Дон Карлос" Джузеппе Верди. Одну из главных партий исполнит Анна Нетребко.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 19,7 миллиона случаев заражения, свыше 728 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 897 599 случаев COVID-19, вылечились 703 175 человек, скончался 15 131.