В России создадут правкомиссию по русскому языку

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал комиссию по русскому языку. Глава кабмина подписал соответствующий указ, сообщает "Экспресс газета".

Одной из задач этой комиссии будет экспертиза правил орфографии и пунктуации. Помимо этого, комиссия займется разработкой концепции государственной языковой политики.

Также Мишустин подписал указ о порядке утверждения норм русского литературного языка.

В частности, утвержден список грамматик, словарей и справочников, которые содержат нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного, а также правила русской орфографии и пунктуации.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.