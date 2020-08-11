В России создадут правкомиссию по русскому языку

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал комиссию по русскому языку. Глава кабмина подписал соответствующий указ, сообщает "Экспресс газета".
Одной из задач этой комиссии будет экспертиза правил орфографии и пунктуации. Помимо этого, комиссия займется разработкой концепции государственной языковой политики.
Также Мишустин подписал указ о порядке утверждения норм русского литературного языка.
В частности, утвержден список грамматик, словарей и справочников, которые содержат нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного, а также правила русской орфографии и пунктуации.
Ранее Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.
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