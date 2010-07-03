Названа победительница конкурса "Миссис Россия – 2019"

Жительница Геленджика Екатерина Нишанова стала победителем конкурса "Миссис Россия – 2019", сообщает телеканал Москва 24.
Отмечается, что Нишановой 33 года, она воспитывает двоих сыновей.
Первой "Вице – миссис России" назвали Анну Митрофанову из Самары, второй – Владу Брем из Иркутска.
Вели мероприятие артист Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери.
Конкурс "Миссис Россия" проводится каждый год для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательными для участия являются два условия: это штамп в паспорте о браке и наличие хотя бы одного ребенка. Победа дает право титула представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".
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