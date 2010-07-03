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09:13

Названа победительница конкурса "Миссис Россия – 2019"

общество

09:13

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Москве выбрали "Миссис Россию – 2019"


Жительница Геленджика Екатерина Нишанова стала победителем конкурса "Миссис Россия – 2019", сообщает телеканал Москва 24.

Отмечается, что Нишановой 33 года, она воспитывает двоих сыновей.

Первой "Вице – миссис России" назвали Анну Митрофанову из Самары, второй – Владу Брем из Иркутска.

Вели мероприятие артист Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери.

Конкурс "Миссис Россия" проводится каждый год для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательными для участия являются два условия: это штамп в паспорте о браке и наличие хотя бы одного ребенка. Победа дает право титула представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".

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общество

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