"Известия": продажи свадебных товаров в Сети почти удвоились в сравнении с 2024 годом

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Продажи свадебных товаров в 2025 году на маркетплейсах практически в два раза возросли по сравнению с 2024 годом, сообщили "Известия" со ссылкой на данные онлайн-площадок.

Россияне покупают различные товары в Сети для празднования бракосочетания. Согласно данным одного из маркетплейсов, в первом полугодии на площадке на 20% стали больше закупать свадебные платья, на 80% – мужские костюмы, на 53% – белые туфли невесты, на 16% – обручальные кольца и на треть – ленты для украшения машин.

Представители другого маркетплейса отметили повышение с мая оборота свадебных товаров. Для невест активно покупают свадебные платья разных цветов. Популярностью начали пользоваться красные оттенки. Продажи бордовых платьев выросли в 73 раза, а красных – в два раза. В целом фату и свадебные платья купили на 56% больше, чем в прошлом году.

Согласно данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", россияне тратят на образы к свадьбе 46 тысяч рублей. В сумму входит платье, костюм для жениха, букет. На маркетплейсах цены за образ ниже в связи с широким ассортиментом товаров.

За услуги фотографа и видеографа молодожены отдают в среднем 11,5 тысячи рублей. Средняя цена торта для праздника – 5 тысяч рублей.

По словам независимого пиар-консультанта Дениса Голдмана, популяризация покупок товаров для свадьбы на онлайн-площадках среди молодоженов связана с большим комфортом маркетплейсов для потребителей. У них есть возможность взглянуть на разные товары и незамедлительно заказать понравившуюся вещь.

По словам генерального директора имиджевого агентства Александра Кривошеева, у людей есть возможность сначала примерить наряд в пункте выдачи, а после – заплатить за него.

Свою роль в популяризации онлайн-закупок для свадьбы сыграла общая цифровизация общества. Сеть позволяет покупать различные вещи, а платья и костюмы для бракосочетания перестали считаться сакральными вещами. Их так же, как игрушки и бытовые товары, покупают на онлайн-площадках.

"И далее уже сами маркетплейсы инструментами рекомендаций и геймификации развивают новые потребительские привычки у россиян", – сказал маркетолог Роман Силаев.

Ранее правительство России одобрило законопроект о регулировании цифровых посреднических платформ. Согласно его положениям, маркетплейсы обяжут проверять продавцов через госреестры. Площадки должны будут обеспечить прозрачность условий договоров.