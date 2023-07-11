В ООН призвали запретить пропаганду ненависти во всех странах мира

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Все мировые государства должны запретить пропаганду ненависти, однако выражение мнения всегда должно быть исключением. Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Фолькер Тюрк.

"Пропаганда ненависти, представляющая собой подстрекательство к насилию, дискриминации и враждебности, должна быть запрещена во всех государствах", – цитирует его РИА Новости.

Необходимость считать исключением выражение мнения Тюрк видит из-за того, что законы, ограничивающие свободу слова, часто используются властями некоторых стран не по предназначению, в том числе для подавления критических дебатов.

При этом глава управления отметил, что некоторые формы выражения мнения могут проявляться в разжигании ненависти. Такими можно считать те, в которых используются уничижительные или сектантские выражения по отношению к отдельному лицу или группе на основании их пола, убеждений, расы, иммиграционного статуса, своей сексуальной ориентации или любого другого фактора.

До этого на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию сожжения Корана. Свои действия он объяснил стремлением запретить священную книгу в Швеции. В этот день мусульмане праздновали Курбан-байрам.



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