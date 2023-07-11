В Госдуме рассмотрят проект по снижению возраста мигрантов, сдающих экзамен на гражданство

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуму внесут законопроект, предполагающий снижение с 18 до 14 лет возраста, с которого мигранты сдают обязательный экзамен по русскому языку при получении российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата партии "Справедливая Россия – За правду" Андрея Кузнецова, который является одним из разработчиков инициативы.

По его словам, фракция занимается проработкой ряда законопроектов, которые будут необходимы для приведения миграционной политики в "актуальное состояние".

"Из того пакета законопроектов, который мы предлагаем, мы первый уже сегодня вносим на рассмотрение Госдумы. Он касается ужесточения условий для получения гражданства, а именно: мы предлагаем раздвинуть возрастные рамки людей, которые при получении гражданства обязаны сдавать экзамен на русский язык", – поделился парламентарий.

Согласно действующему законодательству, продолжил он, экзамен можно сдавать, когда человеку уже есть 18 лет. Инициативой предлагается на четыре года уменьшить этот срок, заключил Кузнецов.

Ранее Владимир Путин подписал закон, утверждающий порядок взаимодействия госорганов по вопросу правового положения россиян, которые имеют гражданство Украины. Вместе с этим в силу вступила форма заключения о несоблюдении такими гражданами РФ обязанностей, которые связаны с реализацией прав, предусмотренных для украинских граждан.