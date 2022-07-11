Врач объяснил, почему не стоит отсыпаться в выходные дни

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Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не стоит отсыпаться в выходные дни.

Позволять себе по выходным объедаться и много спать – это плохая привычка, заявил эксперт. По его словам, все дело в циркадных ритмах, которые представляют собой колебания гормонов в течение дня. Мы нарушаем их, когда начинаем менять привычный режим сна или рацион, добавил Мясников.

"К понедельнику у нас еще имеются и формальные, эндокринологические, медицинские факторы, чтобы чувствовать себя хуже", – сказал он в эфире канала "Россия 1".

Ранее кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова предупредила, что последствиями бессонницы могут стать снижение концентрации и способности к обучению, а также депрессия и сахарный диабет.

Среди рекомендаций по борьбе с бессонницей эксперт назвала отход ко сну и подъем в одно и то же время, отказ от кофеиносодержащих напитков, переедания, физических нагрузок. Кроме того, необходимо не пересыпать в выходные дни, отметила врач. По ее словам, также можно принимать безрецептурные успокоительные препараты.