Раскрыт фактор, увеличивающий вероятность развития алкоголизма у женщин

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Употребление алкоголя в одиночестве в подростковом и юношеском возрасте увеличивает риск развития алкоголизма во взрослом. Особенно это касается женщин, считают ученые из Университета Карнеги-Меллона. Об их исследовании пишет "Газета.ру".

В рамках работы исследователи провели анкетирование 4,5 тысячи подростков в возрасте 18 лет на тему употребления алкоголя. Затем за этими участниками наблюдали последующие 17 лет. Согласно результатам, у молодых людей, которые признались в употреблении алкоголя в одиночестве, риск развития зависимости во взрослом возрасте увеличивался на 35% по сравнению со сверстниками, которые пили в компаниях.

Ученые также узнали, что подростки и юноши чаще пьют в одиночку, чтобы справиться с негативными эмоциями.

Ранее клинический психолог Марат Сараев рассказал, что при систематическом употреблении горячительных напитков, даже если это происходит всего раз в неделю, может сформироваться зависимость. Он напомнил, что это приводит к разрушению организма.

Сараев подчеркнул, что люди часто не хотят признаваться в алкогольной зависимости и считают, что это их не коснется, но употребление спиртного приводит к разрушению организма вне зависимости от социального статуса.