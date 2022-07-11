В России за сутки госпитализировали 634 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России за последние сутки были госпитализированы 634 человека с коронавирусом, это на 15,2% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Всего в стране выявлены 3 097 новых случаев инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 514 человек, Санкт-Петербург – 269 и Подмосковье – 222. После прохождения лечения в России выздоровели 2 296 человек. Скончались 38 пациентов.
С начала пандемии в России зафиксировано 18 465 308 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 890 856 человек.
Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. В Красноярском крае и Свердловской области этот показатель составляет меньше единицы.
В сентябре и октябре в России ожидается рост заболеваемости коронавирусом
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