В России за сутки госпитализировали 634 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки были госпитализированы 634 человека с коронавирусом, это на 15,2% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявлены 3 097 новых случаев инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 514 человек, Санкт-Петербург – 269 и Подмосковье – 222. После прохождения лечения в России выздоровели 2 296 человек. Скончались 38 пациентов.

С начала пандемии в России зафиксировано 18 465 308 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 890 856 человек.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. В Красноярском крае и Свердловской области этот показатель составляет меньше единицы.

