Нарколог Минздрава перечислил напитки, повышающие риск теплового удара

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В жару лучше не употреблять прохладительные алкогольные коктейли, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, такие напитки как мохито, джин-тоник и другие не освежают, но могут нарушить терморегуляцию, из-за чего вырастет риск теплового удара.

"Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Эксперт отметил, что от употребления такого напитка может стать легче на жаре лишь на короткое время, затем человек начнет испытывать вялость и слабость, появится ощущение духоты.

Он также добавил, что утверждение о том, что холодный алкогольный напиток будет менее вреден или медленнее всасываться, является иллюзией. Как только он нагреется до 36 градусов, пояснил Брюн, то станет обычным ядовитым веществом.

В жару выше 30 градусов, добавил нарколог, лучше всего пить столовую минеральную воду, поскольку она компенсирует количество жидкости и дефицит солей, которые испаряются и выводятся с потом.

Ранее врач-терапевт Екатерина Корчемкина рассказала, что несколько рюмок алкоголя в жару могут спровоцировать инфаркт, инсульт, тромбоэмболию или тромбоз сосудов конечностей. Она пояснила, что кровь становится гуще из-за высушивания клеток. Обычно человек ощущает жар, у него усиливается потоотделение, а также увеличивается риск теплового удара.

