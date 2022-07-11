Юрист назвала основные ошибки при выплате отпускных

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Согласно Трудовому кодексу, оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, напомнила член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Она рассказала правила, зная которые, работник может избежать недоплат.

Для правильного и точного размера отпускных, пояснила она, применяются правила, установленные статьей 139 ТК РФ. В частности, средний дневной заработок за последние 12 календарных месяцев исчисляется путем деления суммы начисленной зарплаты на 12 и на 29,3. Это среднемесячное число календарных дней. Для того, чтобы получить средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска, сумму начисленной зарплаты делят на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

"Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, причины могут быть различные, как кадровые (отсутствие графика отпусков или неточность в нем), так и бухгалтерские (ошибка в расчетах)", – приводит слова юриста агентство "Прайм".

В этой связи адвокат посоветовала работникам быть внимательными и проверять за работодателем расчеты. При обнаружении ошибки нужно обратиться к работодателю, а если это не поможет, то в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Однако на практике это происходит редко, указала Астаева.

Она уточнила, что при нарушении установленного срока оплаты отпуска работодатель обязан выплатить компенсацию в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал, что людям, которые уже планируют отдых в 2023 году, стоит брать отпуск в августе или октябре, чтобы максимально от него выиграть. Эксперт пояснил, что с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.

