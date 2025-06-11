Врач Соломатина рассказала, кому стоит есть фалафель с осторожностью

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Фалафель богат растительным белком и клетчаткой, однако его необходимо есть с осторожностью при проблемах с ЖКТ и повреждениях слизистой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Фалафель готовят из нута. Сначала его замачивают, а затем размалывают, что помогает улучшить усвоение полезных элементов. Также к бобовым добавляют специи, которые ускоряют пищеварение и оказывают антиоксидантное действие, рассказала диетолог.

"В блюде много растительного белка: в 100 граммах содержится 20% от суточной нормы. Плюс в фалафеле есть витамины группы В, кальций, магний, калий, фосфор, цинк", – перечислила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Помимо этого, в блюде много клетчатки, которая помогает пище продвигаться по ЖКТ и очищать его от отмерших клеток эпителия. Также пищевые волокна служат кормом для полезных бактерий, от которых зависит состояние иммунитета.

Однако, если фалафель обжаривать во фритюре, его калорийность повышается. Также в нем появляются вредные для клеток трансжиры и канцерогены. Поэтому блюдо лучше запекать, чтобы сохранить пользу, подчеркнула Соломатина.

Врач добавила, что в день можно съедать от 80 до 150 граммов фалафеля. Норма зависит от состояния кишечника, так как не каждый хорошо переносит клетчатку бобовых.

"Однако с этим блюдом стоит быть осторожными при заболеваниях ЖКТ и повреждениях слизистой. Так как прохождение клетчатки по органам можно назвать "легким пилингом", есть риск усугубить эти состояния", – заключила эксперт.

Ранее Елена Соломатина рассказала о пользе пророщенных семян. По ее словам, они богаты витаминами группы В, магнием, аминокислотами и омега-3 жирными кислотами. Чайную или столовую ложку проростков можно добавлять в салаты, чтобы обогащать их состав, подчеркнула диетолог.

